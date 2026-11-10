Belediyeden duygulandıran 10 Kasım videosu

DÜZCE Belediyesi tarafından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında hazırlanan sosyal deney videosunda, Atatürk'ü anlamak için yüzünü görmenin değil, fikirlerini hissetmenin önemine dikkat çekildi.

Düzce Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'inci yıl dönümü dolayısıyla sosyal deney hazırlandı. Senaryoya göre görme engelli rolü yapan bir vatandaş, sokakta karşılaştığı Düzcelilerle sohbet ederek Atatürk hakkında sorular yöneltti. Atatürk'ün fotoğraflarını daha önce hiç görmediğini belirten görme engelli, sohbet ettiği kişilerden Atatürk'ü kendisine tarif etmelerini ve Türk milleti için yaptıklarını anlatmalarını istedi.

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'SARI SAÇLI, ÇAKMAK GİBİ LİDERDİ'

Vatandaşlar, Atatürk'ün sarı saçlarını, mavi gözlerini ve kendine özgü duruşunu tarif ederken; cesaretinden ve vatan sevgisinden de bahsetti. Sohbet sırasında bazı vatandaşlar, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu aramızdan fiziken ayrıldı. Mavi gözlü, sarı saçlı, çakmak gibi bir liderdi. Kıyafetleri o zamana göre çok moderndi. Türkiye için neler yaptığını bilmek için görmeye ihtiyacımız yok. Onun fikirleri halen yaşıyor. Atatürk bizim için özgürlüğü ifade ediyor. Atatürk'ü özlüyoruz, saygı ve minnetle anıyoruz" dedi.

Düzce Belediyesi tarafından hazırlanan video, Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümünde sanal medya hesaplarından paylaşıldı.