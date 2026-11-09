Düzce'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü için hazırlanan video beğeni topladı

Düzce'de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yılı dolayısıyla hazırlanan video sosyal medyada beğeni topladı.

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne özel video hazırladı.

Şehir merkezinde gerçekleştirilen çekimlerde, görme engelli rolü yapan bir vatandaş sokakta karşılaştığı kişilerle sohbet ederek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk hakkında sorular yöneltti. Atatürk'ün fotoğraflarını daha önce hiç göremediğini belirten vatandaş, sohbet ettiği kişilerden onu kendisine tarif etmelerini, Türk milleti için neler yaptığını anlatmalarını istedi.

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Vatandaşlar, Atatürk’ün sarı saçlarını, mavi gözlerini ve kendine özgü duruşunu tarif ederken, cesaretinden ve vatan sevgisinden bahsetti.

Belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşılan video kısa sürede büyük beğeni topladı.