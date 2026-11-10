Düzce'nin yüksek kesimlerine ve Bolu kent merkezine kar yağdı

Bolu kent merkezinde de kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

Öte yandan Samandere, Kardüz Yaylası ve Güzeldere Tabiat Parkı mevkilerinde de kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Bölgeyi ziyaret edenler, beyaz örtü ile yeşilin birleştiği eşsiz manzarada yürüyüş yaptı.

Düzce'nin yüksek kesimleri ile Bolu kent merkezinde kar yağışı etkili oldu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.