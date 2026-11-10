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        Genç arıcılara yönelik uygulamalı çiftçi okulu eğitimleri tamamlandı

        Düzce'de genç arıcıların üretim kapasitesini ve rekabet gücünü artırmak amacıyla düzenlenen iki günlük eğitimde, modern arıcılık tekniklerinden kaliteli bal üretimine, markalaşmadan pazarlamaya kadar birçok konuda teorik ve uygulamalı bilgiler verildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 15:09 Güncelleme:
        Genç arıcılara yönelik uygulamalı çiftçi okulu eğitimleri tamamlandı

        Düzce’de genç arıcıların üretim kapasitesini ve rekabet gücünü artırmak amacıyla düzenlenen iki günlük eğitimde, modern arıcılık tekniklerinden kaliteli bal üretimine, markalaşmadan pazarlamaya kadar birçok konuda teorik ve uygulamalı bilgiler verildi.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen Düzce’de Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma için Kırsal Kesimdeki Kadınlar ve Gençler için Daha Güçlü Bir Kırsal Ekonominin Desteklenmesi projesi kapsamında, genç arıcılara yönelik Uygulamalı Çiftçi Okulu (FFS) eğitimleri gerçekleştirildi. İki günlük eğitim programı, Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (HARÜM) Müdürü Prof. Dr. Aslı Özkök Saban tarafından verildi.

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        Genç arıcıların yoğun ilgi gösterdiği eğitimlerde; modern arı yetiştiriciliği teknikleri, arıcılıkta verimliliğin artırılması, kaliteli bal ve katma değerli arı ürünlerinin üretimi, ürün geliştirme, pazarlama, markalaşma ve arıcılık ekonomisi konularında teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler paylaşıldı.

        Eğitim programıyla genç arıcıların daha önce edindikleri saha deneyimlerinin bilimsel bilgilerle desteklenmesi, üretim kapasitelerinin geliştirilmesi ve arıcılık sektöründeki rekabet güçlerinin artırılması hedeflendi. Ayrıca sürdürülebilir üretim yöntemlerinin yaygınlaştırılması, arı ürünlerinde kalite standartlarının yükseltilmesi ve genç girişimcilerin üretimden pazarlamaya kadar tüm süreçlerde daha etkin rol almalarının önemi vurgulandı.

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        Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, proje kapsamında gerçekleştirilen eğitimlerin gençlerin tarımsal üretimde daha aktif rol almaları açısından önemli olduğunu belirterek, "Arıcılık, ilimizin tarımsal potansiyeli ve kırsal ekonomisi açısından önemli üretim alanlarından biridir. Gençlerimizin bilimsel bilgi ve modern üretim teknikleriyle desteklenmesi hem arıcılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine hem de katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. Bu doğrultuda gençlerimizin ve kadınlarımızın üretime katılımını artırmaya, kırsal kalkınmayı desteklemeye ve ilimizin tarımsal potansiyelini güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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        Proje kapsamında düzenlenen Uygulamalı Çiftçi Okulu eğitimleriyle genç arıcıların bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, yenilikçi ve sürdürülebilir üretim yöntemlerinin benimsenmesi ve Düzce arıcılığının ekonomik değerinin artırılmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

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