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        Düzce Üniversitesi bilimsel etki alanında birinci

        Dünya genelindeki yükseköğretim kurumlarının bilimsel yayın performanslarını ve akademik etki değerlerini ölçen CWTS Leiden Ranking'in 2026 sonuçlarına göre Düzce Üniversitesi, altı farklı bilimsel alanda elde ettiği derecelerle ulusal ve uluslararası düzeyde önemli bir başarıya imza attı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 15:27 Güncelleme:
        Düzce Üniversitesi bilimsel etki alanında birinci

        Dünya genelindeki yükseköğretim kurumlarının bilimsel yayın performanslarını ve akademik etki değerlerini ölçen CWTS Leiden Ranking’in 2026 sonuçlarına göre Düzce Üniversitesi, altı farklı bilimsel alanda elde ettiği derecelerle ulusal ve uluslararası düzeyde önemli bir başarıya imza attı.

        CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2026 sonuçlarına göre ise Düzce Üniversitesi, bilimsel etki alanında da Türkiye’deki devlet üniversiteleri arasında 1. sırada yer alarak büyük başarının sahibi oldu. Tüm bilim alanlarını kapsayan değerlendirmede, yayınlarının yüzde 10,4'lük etki oranıyla dünyada en çok atıf alan yüzde 10'luk dilimde yer alan Düzce Üniversitesi, PP (En İyi yüzde 10) göstergesinde, Türkiye’de ikinci, devlet üniversiteleri arasında ise birinci olarak akademik araştırmalardaki nitelikli yükselişini ve uluslararası alandaki bilimsel başarılarını bir kez daha tescilledi. Elde edilen sonuçlar arasında teknoloji ve dijitalleşmenin temelini oluşturan Matematik ve Bilgisayar Bilimleri alanında Düzce Üniversitesi, 2000 yılından sonra kurulan devlet üniversiteleri arasında Türkiye birincisi olma başarısını gösterdi.

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        Tüm Bilimler (All Sciences) kategorisinde güçlü temsiliyet

        Düzce Üniversitesi, "Tüm Bilimler" kategorisinde dünya genelinde 1666. sırada yer alırken, Türkiye'deki tüm üniversiteler arasında 42. sıraya yerleşti. Türkiye'deki devlet üniversiteleri genel sıralamasında 38. olan Düzce Üniversitesi, 2000 yılından sonra kurulan devlet üniversiteleri arasında ise 6. sıraya çıkarak istikrarlı bilimsel üretkenliğini kanıtladı.

        Matematik ve bilgisayar bilimlerinde Türkiye zirvesi

        Sıralamalardaki en büyük yükseliş "Matematik ve Bilgisayar Bilimleri" alanında gerçekleşti. Dünya genelinde bin 120. sırada yer alan ve Türkiye'deki tüm üniversiteler arasında 13. sırada konumlanan Düzce Üniversitesi, köklü devlet üniversiteleri arasında Türkiye 12.'si, 2000 yılından sonra kurulan devlet üniversiteleri içerisinde ise Türkiye 1.’si olmayı başardı.

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        Farklı bilim alanlarında istikrarlı başarı

        Düzce Üniversitesi, diğer stratejik bilim alanlarında da başarılı sonuçlar elde etti. Yaşam ve Yer Bilimleri alanında dünya genelinde bin 482. sırada yer alan Düzce Üniversitesi; Türkiye genelinde ve devlet üniversiteleri arasında 38., 2000 yılından sonra kurulan devlet üniversiteleri arasında ise 7. sırada kendine yer buldu. Fen Bilimleri ve Mühendislik alanında dünyada bin 613. olan Düzce Üniversitesi, Türkiye'deki devlet üniversiteleri arasında 43., 2000 yılından sonra kurulan devlet üniversiteleri arasında ise 7. sıra ile başarılarına bir yenisini ekledi.

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        Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında dünya genelinde bin 490. sıraya yerleşen Düzce Üniversitesi, Türkiye'deki devlet üniversiteleri sıralamasında 39., 2000 yılı sonrası kurulan devlet üniversiteleri arasında ise 8. sırada yer aldı. Klinik altyapı ve güçlü araştırma geleneği gerektiren Biyomedikal ve Sağlık Bilimleri alanında ise dünya bin 528.'si olan Düzce Üniversitesi, Türkiye'deki devlet üniversiteleri arasında 55., 2000 yılından sonra kurulan devlet üniversiteleri arasında ise 14. sırada bulunarak sağlık alanındaki akademik kalitesini gösterdi.

        2006 yılında kurulan Düzce Üniversitesi, CWTS Leiden 2026 tablosuna yansıyan bu sonuçlarla, yarım asırlık geçmişe sahip yükseköğretim kurumlarıyla eşdeğer düzeyde bilimsel katkı sağlayabildiğini bir kez daha kanıtladı. Başta teknoloji ve fen bilimleri olmak üzere elde edilen bu dereceler, Düzce Üniversitesi’nin nitelikli araştırmalara verdiği önemi ve akademik literatüre sunduğu katma değeri gözler önüne serdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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