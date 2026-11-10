Düzce'de tek katlı ev yandı
Düzce'nin Yığılca ilçesinde tek katlı ev, yangında kullanılamaz hale geldi.
Giriş: 10.11.2026 - 19:40 Güncelleme:
Düzce'nin Yığılca ilçesinde tek katlı ev, yangında kullanılamaz hale geldi.
Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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