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        Yere izmarit attığı için aldığı ceza sigarayı bıraktırdı

        Düzce'de yere izmarit attığı için ceza uygulanan kişi sigarayı bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 21:46 Güncelleme:
        Yere izmarit attığı için aldığı ceza sigarayı bıraktırdı

        Düzce'de yere izmarit attığı için ceza uygulanan kişi sigarayı bıraktı.

        Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 1 yıl önce başlatılan "Temiz Şehir Düzce" kampanyası kapsamında çevre temizliği ve farkındalık çalışmaları sürüyor.

        Zabıta ekiplerince şehir genelinde gerçekleştirilen denetimlerde yere çöp ve sigara izmariti atan kişilere yönelik kontroller devam ederken, İstanbul Caddesi ve çevresindeki denetimlerde sigara izmariti, ambalaj ve benzeri atıkları yere atanlar tespit edilerek cezai işlem uygulandı.

        Yere izmarit attığı belirlenerek idari para cezası kesilen bir kişi ise "Zaten sigarayı bırakacaktım. Çok iyi oldu. Teşekkür ediyorum." diyerek sigarayı bıraktığını açıkladı.

        Sigara paketini çöpe atan kişi, çevre temizliğine destek verdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Düzce Belediyesi Zabıta Müdürü Selçuk Yıldırım, çevre temizliği konusunda toplumsal duyarlılığın önemine dikkati çekerek, "Denetimlerimiz aralıksız devam edecek. Daha temiz bir Düzce için çevremizi temiz tutmayı vatandaşlarımızdan rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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