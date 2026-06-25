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        Düzce'de kahverengi kokarcaya karşı samuray arısı salındı

        Düzce'de tarım ürünlerine zarar veren istilacı kahverengi kokarca zararlısına karşı samuray arısı doğaya bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 17:22 Güncelleme:
        Düzce'de kahverengi kokarcaya karşı samuray arısı salındı

        Düzce'de tarım ürünlerine zarar veren istilacı kahverengi kokarca zararlısına karşı samuray arısı doğaya bırakıldı.

        Cumayeri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerince belirlenen 20 farklı ormanlık alanda, kahverengi kokarcaya karşı samuray arısı salımı yapıldı.

        Çalışmayla kahverengi kokarca popülasyonunun doğal yollarla baskı altına alınması ve zararlının tarımsal üretime verdiği zararların azaltılması hedefleniyor.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Çalışkan, yaptığı açıklamada, kahverengi kokarcanın başta fındık olmak üzere birçok tarımsal üründe ciddi ekonomik kayba yol açtığını belirterek, mücadelede biyolojik yöntemlerin önemine dikkati çekti.

        Kahverengi kokarcayla mücadelede sadece kimyasal yöntemlerin yeterli olmadığını dile getiren Çalışkan, "Zararlının doğal düşmanlarından biri olan samuray arısı, kahverengi kokarcanın yumurtalarına kendi yumurtalarını bırakarak çoğalmasını engellemektedir. Böylece zararlının yeni nesiller oluşturmasının önüne geçilmekte ve popülasyonu doğal yollarla azaltılmaktadır. Bu yöntem çevre dostu olması, insan sağlığına zarar vermemesi ve ekolojik dengeyi koruması açısından önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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