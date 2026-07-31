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        Ağın Kaymakamı Yılmaz'dan köy ziyareti

        Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, köy ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 14:55 Güncelleme:
        Ağın Kaymakamı Yılmaz'dan köy ziyareti

        Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, köy ziyaretinde bulundu.


        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Yılmaz, ilçeye bağlı Dibekli köyünü ziyaret etti.


        Ziyarette, köy sakinleri çeşitli konularda bilgilendirildi ve onların talep ve şikayetleri dinlendi.

        Kaymakam Yılmaz, ziyaretlerinin amacının sorunları tespit etmek ve çözüme kavuşturmak olduğunu belirtti.

        Ziyarette, Yılmaz'a İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Emre Özkaynak, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Dursun Kara ve İlçe Özel İdare Müdürü Emrah Özpolat eşlik etti.

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