Ağın'da "Açık Hava Sineması" etkinliği

Elazığ'ın Ağın ilçesinde "Açık Hava Sineması" etkinliği düzenlendi. Ağın Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, kaymakamlık bahçesinde Yeşilçam'ın unutulmaz klasikleri arasında yer alan "Neşeli Günler" filminin gösterimi yapıldı. Etkinlikte çay ve patlamış mısır ikramı yapıldı. Programa, Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Dursun Kara ve vatandaşlar katıldı.

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