Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Ağın'da "Açık Hava Sineması" etkinliği

        Ağın'da "Açık Hava Sineması" etkinliği

        Elazığ'ın Ağın ilçesinde "Açık Hava Sineması" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 14:12 Güncelleme:
        Ağın'da "Açık Hava Sineması" etkinliği

        Elazığ'ın Ağın ilçesinde "Açık Hava Sineması" etkinliği düzenlendi.


        Ağın Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, kaymakamlık bahçesinde Yeşilçam'ın unutulmaz klasikleri arasında yer alan "Neşeli Günler" filminin gösterimi yapıldı.


        Etkinlikte çay ve patlamış mısır ikramı yapıldı.

        Programa, Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Dursun Kara ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Düğün fotoğraflarını çektiği kişi vahşice öldürdü!
        Düğün fotoğraflarını çektiği kişi vahşice öldürdü!
        MSB: Irak ile güvenlik alanındaki iş birliği kesintisiz şekilde devam ediyor
        MSB: Irak ile güvenlik alanındaki iş birliği kesintisiz şekilde devam ediyor
        Trump Fauci'yi eleştirdi
        Trump Fauci'yi eleştirdi
        Yine yeniden M.United!
        Yine yeniden M.United!
        Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı
        Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı
        Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor!
        Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor!
        Kızının arkadaşlarına tazminat verecek
        Kızının arkadaşlarına tazminat verecek
        3 cinayetten önce yaşananlar ortaya çıktı!
        3 cinayetten önce yaşananlar ortaya çıktı!
        Amerikanlar İran Savaşı'nı gereksiz buluyor
        Amerikanlar İran Savaşı'nı gereksiz buluyor
        Emlakçıyı öldüren kadın canına kıydı! O anlar kamerada
        Emlakçıyı öldüren kadın canına kıydı! O anlar kamerada
        Bruno Fernandes seferberliği!
        Bruno Fernandes seferberliği!
        Orta Çağ resimlerinin şaşırtan sırrı
        Orta Çağ resimlerinin şaşırtan sırrı
        Ölümüyle ilgili yürek burkan detay
        Ölümüyle ilgili yürek burkan detay
        Direksiyon sınavında tacize tutuklama
        Direksiyon sınavında tacize tutuklama
        Eski eşler tatilde
        Eski eşler tatilde
        Bu ateş 50 yıldır hiç sönmedi!
        Bu ateş 50 yıldır hiç sönmedi!
        Başaran'ın ifadesi ortaya çıktı
        Başaran'ın ifadesi ortaya çıktı
        Olay anı kamerada... 80 yaşındaki adamın boynunu kırmak istedi!
        Olay anı kamerada... 80 yaşındaki adamın boynunu kırmak istedi!
        Beşiktaş tur peşinde!
        Beşiktaş tur peşinde!
        Trabzonspor Al-Sadd maçı HT Spor'da!
        Trabzonspor Al-Sadd maçı HT Spor'da!

        Benzer Haberler

        Güneykent Seyir Yolu projesinde çalışmalar hızla sürüyor
        Güneykent Seyir Yolu projesinde çalışmalar hızla sürüyor
        FÜ TÜBİTAK projeleriyle, Türkiye'de ilk 10'a girdi
        FÜ TÜBİTAK projeleriyle, Türkiye'de ilk 10'a girdi
        Elazığ'da arazi yangını söndürüldü
        Elazığ'da arazi yangını söndürüldü
        MHP Elazığ'da ilçe kongre takvimini duyurdu
        MHP Elazığ'da ilçe kongre takvimini duyurdu
        Ağın Leblebisinin geleceği düzenlenen çalıştayda ele alındı
        Ağın Leblebisinin geleceği düzenlenen çalıştayda ele alındı
        Geçen seneki don felaketinin etkileri sürüyor: Üzüm hasadında bir aylık gec...
        Geçen seneki don felaketinin etkileri sürüyor: Üzüm hasadında bir aylık gec...