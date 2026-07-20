Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Ağın'da "Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor" programı düzenlendi

        Ağın'da "Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor" programı düzenlendi

        Elazığ'ın Ağın ilçesinde "Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor" programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 10:24 Güncelleme:
        Ağın'da "Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor" programı düzenlendi

        Elazığ'ın Ağın ilçesinde "Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor" programı gerçekleştirildi.

        Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, Şenpınar Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Yürütülen çalışmalar hakkında vatandaşları bilgilendiren Çakar, katılımcıların taleplerini dinledi.

        Çakar, buluşmaya katılan muhtar ve mahalle sakinlerine teşekkür etti.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız
        Oğuzhan Uğur ve 9 kişi adliyeye sevk edildi
        Oğuzhan Uğur ve 9 kişi adliyeye sevk edildi
        51 kilo altın için 10 dakika yetti... 170 milyon TL'lik altın vurgunu yapan çift yakalandı
        51 kilo altın için 10 dakika yetti... 170 milyon TL'lik altın vurgunu yapan çift yakalandı
        Avrupa'da bir ilk olabilir mi?
        Avrupa'da bir ilk olabilir mi?
        Hücuma genç Fransız!
        Hücuma genç Fransız!
        İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet gözaltında
        İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet gözaltında
        79 yıl önce İstanbul
        79 yıl önce İstanbul
        İsrail, ABD'de 'etki kampanyası' yürütüyor
        İsrail, ABD'de 'etki kampanyası' yürütüyor
        Final maçının ünlü seyircileri
        Final maçının ünlü seyircileri
        Finalin ardından saha karıştı!
        Finalin ardından saha karıştı!
        Trump, Dünya Kupası ödül töreninde sahneden inmedi
        Trump, Dünya Kupası ödül töreninde sahneden inmedi
        Egea'nın yerine ne gelecek?
        Egea'nın yerine ne gelecek?
        İsmail Kartal'ın Gornik planı!
        İsmail Kartal'ın Gornik planı!
        DSÖ'den dikkat çeken demans raporu
        DSÖ'den dikkat çeken demans raporu
        Ünlü oyuncu üniversiteden mezun oldu
        Ünlü oyuncu üniversiteden mezun oldu
        "İçine şeytan girdi" deyip boğmaya kalkışmıştı!
        "İçine şeytan girdi" deyip boğmaya kalkışmıştı!
        Eşine modellik yaptı
        Eşine modellik yaptı
        Mezarda uyanma korkusu tarihin en tuhaf icadını doğurdu!
        Mezarda uyanma korkusu tarihin en tuhaf icadını doğurdu!
        NVIDIA CEO'su Huang'ın ünlü ceketi servet değerine satıldı
        NVIDIA CEO'su Huang'ın ünlü ceketi servet değerine satıldı
        20 - 26 Temmuz haftalık burç yorumları
        20 - 26 Temmuz haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Elazığ'da kedi ile yılanın mücadelesi kamerada
        Elazığ'da kedi ile yılanın mücadelesi kamerada
        Elazığ'da otomobil yan yattı: 1 yaralı
        Elazığ'da otomobil yan yattı: 1 yaralı
        Elazığ'da kedinin menemen ziyafeti
        Elazığ'da kedinin menemen ziyafeti
        Elazığ'da araç sahiplerinden güneşe karşı önlem
        Elazığ'da araç sahiplerinden güneşe karşı önlem
        Elazığ'da dağ keçileri dronla görüntülendi
        Elazığ'da dağ keçileri dronla görüntülendi
        Elazığ'da domuza çarpan cip, hasar aldı
        Elazığ'da domuza çarpan cip, hasar aldı