Ağın'da "Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor" programı düzenlendi

Elazığ'ın Ağın ilçesinde "Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor" programı gerçekleştirildi. Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, Şenpınar Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Yürütülen çalışmalar hakkında vatandaşları bilgilendiren Çakar, katılımcıların taleplerini dinledi. Çakar, buluşmaya katılan muhtar ve mahalle sakinlerine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.