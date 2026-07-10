Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Asırlık dut ağaçlarının meyvesinden hazırlanan pekmez geçim kaynağı oldu

        Asırlık dut ağaçlarının meyvesinden hazırlanan pekmez geçim kaynağı oldu

        İSMAİL ŞEN/PİRHASAN DOĞAN - Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Soğanlı köyünde dededen kalma asırlık dut ağaçlarının meyvesinden yapılan geleneksel dut pekmezi geçim kaynağı oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 11:27 Güncelleme:
        Asırlık dut ağaçlarının meyvesinden hazırlanan pekmez geçim kaynağı oldu

        İSMAİL ŞEN/PİRHASAN DOĞAN - Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Soğanlı köyünde dededen kalma asırlık dut ağaçlarının meyvesinden yapılan geleneksel dut pekmezi geçim kaynağı oldu.

        İlçenin mikroklima iklimine sahip köylerinden Soğanlı'da, 100'ü aşkın dededen kalma asırlık dut ağacında hasat dönemi başladı.

        Hasatta toplanan dutlar geleneksel yöntemlerle daha çok pekmeze dönüştürülüyor. Yoğun emekle üretilen ve şifa kaynağı olarak tüketilen pekmez, başta İstanbul, Ankara, İzmir, Adana gibi büyükşehirlere sipariş üzerine gönderilerek köylüler için önemli bir gelir kaynağı oluyor.

        - Toplanmasından kaynatılmasına zorlu bir süreçten geçiyor

        Dut pekmezi yapımı için sabahın erken saatlerinde bahçelere giden aileler, dev bez brandaları asırlık ağaçların altına gererek insan gücüyle dutları silkeliyor.

        Yaprak ve yabancı maddelerden özenle ayıklanan ve yıkanan meyveler daha sonra odun ateşinde dev kazanlarda sürekli karıştırılarak kaynatma işlemine tabi tutuluyor.

        Kaynama işleminin ardından tortularından arındırılması için süzülen dutlardan elde edilen şıradan pekmez elde etmek için damlarda geniş tepsilere dökülen şıra yoğunlaşması ve aroma kazanması için günlerce güneş altında bekletiliyor.

        - "Bizim için çok önemli bir gelir kapısı"

        Köy sakinlerinden 52 yaşındaki Bilal Turan, AA muhabirine, köylerinde yaklaşık 220 dut ağacı bulunduğunu ve bunların yarısından fazlasının asırlık olduğunu belirtti.

        Dedelerinin yetiştirdiği dut ağaçlarından bugün yaptıkları pekmezi satarak geçimlerini sağladıklarını anlatan Turan, şunları kaydetti:

        "Bu asırlık dutlarımız dedelerimizin dedesinden kalma dutlarımız. Burada uzun süre dutların canlı kalmasının sebebi, ağaçlarımızın kenarından Keban Çayı'nın akmasıdır. Dut ağacı da kökleri çok derine gittiği için Keban Çayı'ndan suyunu alıyor ve bize çok güzel meyveler veriyor. Haftada 2-3 sefer ağaçları silkeliyoruz. Asırlık dutlarımızdan dut pekmezi yapıp İstanbul'a, Ankara'ya, Konya'ya, İzmir'e sipariş gönderiyoruz, bizim için önemli bir gelir kaynağıdır. Kolay bir süreç mi, değil, çok zorlu bir süreç. Meşakkatli bir iş ama yüzde 100 organik, orijinal dut pekmezlerimiz sağlığımız için çok faydalı."

        Köyde bu işi yapan yaklaşık 15 aile olduğunu dile getiren Turan, sürecin 45 gün sürdüğünü söyledi.

        - "Şu anda 100-150 senelik dut ağaçlarımız var"

        Üreticilerden Hasan Celayir ise atalarının bölgeye ilk yerleştiği dönemlerde ekimi kolay ve verimi yüksek olduğu için tarımsal üretim olarak önceliği dut ağaçlarına verdiklerini ve dere yataklarını dut ağaçlarıyla donattıklarını dile getirdi.

        Köyün mikroklima özelliğinden ve ağaçların dere yatağında olmasından dolayı asırlardır canlılığını sürdürdüğünü ifade eden Celayir, şöyle konuştu:

        "Şu anda 100-150 senelik dut ağaçlarımız var. Bunlar dere yatağında olduğu için gerçekten çok güzel bir ürün veriyor. Bu dutlarımızın aroması güzel olduğu için bundan kaliteli dut pekmezi elde ediyoruz. Elde edilen pekmezimizi de İstanbul, Ankara, İzmir gibi batı bölgelerine eş dostlar aracılığıyla kargoyla veya otobüslere vererek gönderiyoruz."


        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'den 'engel' çıkmadı, KAAN motorlarında süreç ilerliyor
        ABD'den 'engel' çıkmadı, KAAN motorlarında süreç ilerliyor
        LGS sonuçları açıklandı
        LGS sonuçları açıklandı
        Kılıçdaroğlu MYK'sı ile toplanıyor... CHP'de kritik cuma
        Kılıçdaroğlu MYK'sı ile toplanıyor... CHP'de kritik cuma
        "Kapalıçarşı soruşturması"nda 504 şüpheliye iddianame!
        "Kapalıçarşı soruşturması"nda 504 şüpheliye iddianame!
        Trump'ın uçak değişikliğinin sebebi savunma önlemi mi?
        Trump'ın uçak değişikliğinin sebebi savunma önlemi mi?
        76 milyar TL'lik yasa dışı bahis operasyonu!
        76 milyar TL'lik yasa dışı bahis operasyonu!
        Emekli sayısında EYT etkisine mola
        Emekli sayısında EYT etkisine mola
        Transferde mutlu son!
        Transferde mutlu son!
        88 yaşında ilk kez single çıkardı
        88 yaşında ilk kez single çıkardı
        Bir dev daha altın tahminini düşürdü
        Bir dev daha altın tahminini düşürdü
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Ibiza'dan selamlar"
        "Ibiza'dan selamlar"
        Ali 1.5 yaşındaydı... Öldüren ihmal!
        Ali 1.5 yaşındaydı... Öldüren ihmal!
        Yarı finale ilk bilet Fransa'nın!
        Yarı finale ilk bilet Fransa'nın!
        Ortaya nasıl çıktı?
        Ortaya nasıl çıktı?
        İran'dan Hürmüz Boğazı uyarısı
        İran'dan Hürmüz Boğazı uyarısı
        Ünlü oyuncu nişanlandı
        Ünlü oyuncu nişanlandı
        Yaz tatili başladı sinema sezonu açıldı!
        Yaz tatili başladı sinema sezonu açıldı!
        Barış Göktürk'ten Metin Öztürk sözleri!
        Barış Göktürk'ten Metin Öztürk sözleri!
        Tıp literatüründeki en ilginç fobi!
        Tıp literatüründeki en ilginç fobi!

        Benzer Haberler

        Sahte imzayla tüm yetkisi elinden alınacaktı, durumu fark edince soluğu adl...
        Sahte imzayla tüm yetkisi elinden alınacaktı, durumu fark edince soluğu adl...
        Elazığ'da motosiklet kazası: 1 yaralı
        Elazığ'da motosiklet kazası: 1 yaralı
        Elazığ'da seyir halindeki minibüste yangın
        Elazığ'da seyir halindeki minibüste yangın
        Elazığ'da bir şahıs, bina içerisindeki çöp kovasına idrarını yaptı
        Elazığ'da bir şahıs, bina içerisindeki çöp kovasına idrarını yaptı
        Elazığ'da Arap tavşanı görüntülendi
        Elazığ'da Arap tavşanı görüntülendi
        Elazığ'da çıkan arazi yangını söndürüldü
        Elazığ'da çıkan arazi yangını söndürüldü