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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Elazığ'da konuştu:

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, orman yangınlarının en önemli nedenlerinden birinin doğaya atılan sigara izmariti ve cam parçaları olduğunu belirterek, "Bu nedenle yürütülen temizlik çalışmaları büyük önem taşıyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2026 - 13:56 Güncelleme:
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Elazığ'da konuştu:

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, orman yangınlarının en önemli nedenlerinden birinin doğaya atılan sigara izmariti ve cam parçaları olduğunu belirterek, "Bu nedenle yürütülen temizlik çalışmaları büyük önem taşıyor." dedi.

        İl Özel İdaresi Hazar Gölü Eğitim ve Dinlenme Tesisleri'ni ziyaret eden Işıkhan, yetkililerden Hazar Gölü ve çevresinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Bakan Işıkhan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara destek vermek amacıyla Elazığ'da bulunduklarını söyledi.

        Bakanlık olarak İşgücü Uyum Programı kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına destek olduklarını belirten Işıkhan, şunları kaydetti:

        "Sayın Valimizin koordinasyonunda tahsis ettiğimiz kontenjan kapsamında görevlendirilen personelimiz burada çevre temizliği çalışmalarına başladı. Çevre temizliği, mıntıka temizliği ve doğaya bırakılan atıkların toplanması, orman yangınlarının önlenmesi bizim için son derece önemli çalışmalar. Sayın Valimize bu çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Milletvekillerimiz Elazığ'ın sorunlarıyla yakından ilgileniyor, belediye başkanımıza da katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Hep birlikte Elazığ'da çevre bilincini oluşturmamız lazım."

        Vatandaşlara çevre konusunda daha duyarlı olmaları çağrısında bulunan Işıkhan, "Yol boyunca kutuların ve içecek ambalajlarının yol kenarına atıldığını gördük. Çevre bilincini küçük yaşlardan itibaren kazandırmamız lazım. Belki kreşlerden, bakım evlerinden başlayarak bu bilinci oluşturmamız gerekiyor. Orman yangınlarının en önemli nedenlerinden biri doğaya atılan sigara izmariti ve cam parçalarıdır. Bu nedenle yürütülen temizlik çalışmaları büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

        Bakan Işıkhan, İşgücü Uyum Programı kapsamında Elazığ'a verdikleri desteklerin artarak devam edeceğini bildirdi.

        Programa, AK Parti Elazığ milletvekilleri Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Emniyet Müdürü Aydın Karan, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Cemil Yatkın, Sivrice Belediye Başkanı Ebubekir Irmak, Denetimli Serbestlik İl Müdürü İrem Pirinççi ile kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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