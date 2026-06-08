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        Elazığ Emniyet Müdürü Karan'dan Keban'a ziyaret

        Elazığ İl Emniyet Müdürü Aydın Karan, Keban İlçe Emniyet Müdürü Hayati Çavdar'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 13:17 Güncelleme:
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        Elazığ Emniyet Müdürü Karan'dan Keban'a ziyaret

        Elazığ İl Emniyet Müdürü Aydın Karan, Keban İlçe Emniyet Müdürü Hayati Çavdar'ı ziyaret etti.

        İl Emniyet Müdürü Karan, İlçe Emniyet Müdürlüğüne ziyarette bulundu.


        İlçe Emniyet Müdürü Çavdar ile görüşen Karan, ilçe yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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