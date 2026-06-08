Elazığ Emniyet Müdürü Karan'dan Keban'a ziyaret

Elazığ İl Emniyet Müdürü Aydın Karan, Keban İlçe Emniyet Müdürü Hayati Çavdar'ı ziyaret etti. İl Emniyet Müdürü Karan, İlçe Emniyet Müdürlüğüne ziyarette bulundu. İlçe Emniyet Müdürü Çavdar ile görüşen Karan, ilçe yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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