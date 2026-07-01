Elazığ İl Sağlık Müdürü Gecekuşu Keban Devlet Hastanesi'nin inşaatında incelemelerde bulundu

Elazığ İl Sağlık Müdürü Emrah Gecekuşu, yapımı süren Keban Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu. İl Sağlık Müdürü Gecekuşu, beraberindekilerle yapımı devam eden devlet hastanesinin inşaatını ziyaret ederek, inceleme yaptı. Geçekuşu, hastane inşaatında gelinen aşamayla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

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