Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Elazığ merkezli dolandırıcılık operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı

        Elazığ merkezli dolandırıcılık operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı

        Elazığ merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 18:06 Güncelleme:
        Elazığ merkezli dolandırıcılık operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı

        Elazığ merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

        Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 17 Temmuz'da, nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerini aklama suçlarına yönelik Elazığ merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyon kapsamında, kurdukları paravan şirketler aracılığıyla suç gelirlerini akladıkları ve banka hesaplarında toplam 1 milyar 450 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.

        Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 1 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kurtulmuş'un siyasi turu sürüyor
        Kurtulmuş'un siyasi turu sürüyor
        Fethiye'deki orman yangınında korkutan görüntüler!
        Fethiye'deki orman yangınında korkutan görüntüler!
        Bugün Ne Oldu? 22 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 22 Temmuz 2026 haberleri
        Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı
        Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı
        AHBAP soruşturmasında 5 isim ifadeye çağrıldı
        AHBAP soruşturmasında 5 isim ifadeye çağrıldı
        Özel CHP'ye veda, Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Özel CHP'ye veda, Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        İran: ABD, Hürmüz'deki Lark Adası'na saldırdı
        İran: ABD, Hürmüz'deki Lark Adası'na saldırdı
        Kız arkadaşının dükkanını ve otomobilini yaktı, peşinden ateş etti!
        Kız arkadaşının dükkanını ve otomobilini yaktı, peşinden ateş etti!
        Fenalaşıp yere yığılan gencin cebindeki parayı çaldı!
        Fenalaşıp yere yığılan gencin cebindeki parayı çaldı!
        "Avrupa'da devam etmek istiyoruz"
        "Avrupa'da devam etmek istiyoruz"
        Trump'ın Suudi Arabistan kararı İsrail'i rahatsız etti
        Trump'ın Suudi Arabistan kararı İsrail'i rahatsız etti
        30 yıl sonra gelen adalet! Müebbet hapis cezası alan Elvio Marrero'nun masum olduğu anlaşıldı
        30 yıl sonra gelen adalet! Müebbet hapis cezası alan Elvio Marrero'nun masum olduğu anlaşıldı
        Trafik kazasında hayatını kaybetti
        Trafik kazasında hayatını kaybetti
        Beşiktaş, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Beşiktaş, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi
        TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi
        30 dakikadan fazla oturanlar dikkat!
        30 dakikadan fazla oturanlar dikkat!
        Yerin 18 kat altına neden indiler?
        Yerin 18 kat altına neden indiler?
        Bebek göründü
        Bebek göründü
        Bir gecede hayalet olan 4 şehir!
        Bir gecede hayalet olan 4 şehir!
        "İlk aşkımdın!"
        "İlk aşkımdın!"

        Benzer Haberler

        Elazığ merkezli 5 ilde dolandırıcılık operasyonu: 13 tutuklama
        Elazığ merkezli 5 ilde dolandırıcılık operasyonu: 13 tutuklama
        Polisten kaçtılar ama cezadan kaçamadılar: 172 bin lira ceza kesildi
        Polisten kaçtılar ama cezadan kaçamadılar: 172 bin lira ceza kesildi
        Elazığ'daki dağlık alan yangınına havadan müdahale başladı
        Elazığ'daki dağlık alan yangınına havadan müdahale başladı
        1,4 milyar liralık siber dolandırıcılığa 13 tutuklama
        1,4 milyar liralık siber dolandırıcılığa 13 tutuklama
        Dün vatandaş kıl payı kurtulmuştu aynı sokakta ikinci kaza Elazığ'da kaza a...
        Dün vatandaş kıl payı kurtulmuştu aynı sokakta ikinci kaza Elazığ'da kaza a...
        Elazığ'da dağlık alandaki yangına müdahale sürüyor
        Elazığ'da dağlık alandaki yangına müdahale sürüyor