Elazığ merkezli dolandırıcılık operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı

Elazığ merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 13'ü tutuklandı.



Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 17 Temmuz'da, nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerini aklama suçlarına yönelik Elazığ merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyon kapsamında, kurdukları paravan şirketler aracılığıyla suç gelirlerini akladıkları ve banka hesaplarında toplam 1 milyar 450 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.



Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 1 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

