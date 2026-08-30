Elazığ Sivrice'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılmasının ardından Kaymakam Yusuf Akın, makamında 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul etti.

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