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        Elazığ Valisi Hatipoğlu, selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu

        Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Kovancılar ilçesinde selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 00:01 Güncelleme:
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        Elazığ Valisi Hatipoğlu, selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu

        Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Kovancılar ilçesinde selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

        Valiliğin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Valimiz Sayın Numan Hatipoğlu, Kovancılar ilçesinde etkili olan yağış sonrası meydana gelen selin ardından Kovancılar Kaymakamı Abdülhamid Uyar, İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen ve DSİ 91. Bölge Şube Müdürü Veysel Memişoğlu ile birlikte Karınca, Kacar, Kolluca ve Şekerci köylerini ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı."

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