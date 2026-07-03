Elazığ Valisi Hatipoğlu'ndan 2026 yılı kazı ve araştırma sürecine ilişkin açıklama

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, 2026 yılı kazı ve araştırma sürecine ilişkin açıklama yaptı.



Hatipoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki paylaşımda, Harput Kalesi, Palu Kalesi, Tadım Kalesi ve Salkaya köyü mozaik alanında yürütülecek bilimsel kazı ve araştırmalarla Elazığ'ın binlerce yıllık tarihi mirasının yeni bulgularla gün yüzüne çıkarılacağını belirtti.



Hatipoğlu, paylaşımında şunları kaydetti:





"Anadolu'nun en köklü yerleşimlerinden biri olan Elazığ'ımızın sahip olduğu zengin kültürel miras, gerçekleştirilecek bu çalışmalar sayesinde daha kapsamlı şekilde ortaya konulacak, tarihimize, bilim dünyasına ve kültür turizmine önemli katkılar sunacaktır. Geçmişin emanetini bilimsel yöntemlerle koruyarak geleceğe taşımak, medeniyet birikimimizi yeni nesillere aktarmak en önemli sorumluluklarımızdan biridir. Bu anlayışla yürütülen kazı çalışmalarının ilimizin tarihi ve kültürel değerlerinin ulusal ve uluslararası düzeyde daha güçlü biçimde tanıtılmasına vesile olacağına inanıyorum. 2026 yılı kazı sezonunun ilimize, ülkemize ve bilim dünyasına hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen tüm kurumlarımıza, akademisyenlerimize, uzmanlarımıza ve çalışma ekiplerimize teşekkür ediyorum."

