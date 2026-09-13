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        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Elazığ Valisi Hatipoğlu'ndan cezaevinde çıkan yangına ilişkin açıklama:

        Elazığ Valisi Hatipoğlu'ndan cezaevinde çıkan yangına ilişkin açıklama:

        Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Elazığ T Tipi Cezaevi'nde çıkan yangında, bazı mahkumlar ve infaz koruma memurlarının dumandan etkilendiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2026 - 23:51 Güncelleme:
        Elazığ Valisi Hatipoğlu'ndan cezaevinde çıkan yangına ilişkin açıklama:

        Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Elazığ T Tipi Cezaevi'nde çıkan yangında, bazı mahkumlar ve infaz koruma memurlarının dumandan etkilendiğini belirtti.

        Vali Hatipoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, cezaevinin bir koğuşunda akşam saatlerinde yangın çıktığını belirtti.

        Paylaşımında, yangının, ekipler tarafından hemen kontrol altına alındığını ifade eden Hatipoğlu, şunları kaydetti:

        "Dumandan etkilenen mahkumlarımız ve infaz koruma memurlarımıza anında tıbbi müdahalede bulunulmuştur. Hastaneye sevk edilen ve dumandan etkilenen tüm mahkumlarımız tedavileri sonrası hastaneden taburcu edilmiş ve cezaevine tekrar dönmüşlerdir. Yangından etkilenen tüm mahkumlarımız ve infaz koruma görevlilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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