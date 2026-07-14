Elazığ'da 170 dekarlık otluk arazi ve buğday ekili alan yandı
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 170 dekarlık otluk arazi ve buğday ekili alan yandı.
Giriş: 14.07.2026 - 17:00 Güncelleme:
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 170 dekarlık otluk arazi ve buğday ekili alan yandı.
Sarıcan Beldesi Subaşı Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle otluk alanda çıkan yangın, buğday tarlalarına sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Karakoçan Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi.
Mahalle sakinlerinin de desteğiyle söndürülen yangında, yaklaşık 90 dekarı buğday ekili olmak üzere 170 dekarlık alan yandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ