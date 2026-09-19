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        Elazığ'da "29. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları" sona erdi

        Elazığ'da "29. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları" sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2026 - 21:50 Güncelleme:
        Elazığ'da "29. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları" sona erdi

        Elazığ'da "29. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları" sona erdi.

        Sivrice ilçesindeki Gençlik ve Spor Kompleksi'nde düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Şair Şehriyar anısına, "Şiir Hazar'da Güzel" temasıyla düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin yanı sıra Kazakistan, İran'ın Tebriz kenti, Tataristan ve Azerbaycan'dan gelen şairler, şiirlerini seslendirdi.

        Etkinliğe katılan şairlere plaket verilmesinin ardından program, sanatçı Ender Balkır'ın konseriyle sona erdi.

        Programa Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ milletvekilleri Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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