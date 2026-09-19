Elazığ'da "29. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları" sona erdi
Elazığ'da "29. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları" sona erdi.
Elazığ'da "29. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları" sona erdi.
Sivrice ilçesindeki Gençlik ve Spor Kompleksi'nde düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Şair Şehriyar anısına, "Şiir Hazar'da Güzel" temasıyla düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin yanı sıra Kazakistan, İran'ın Tebriz kenti, Tataristan ve Azerbaycan'dan gelen şairler, şiirlerini seslendirdi.
Etkinliğe katılan şairlere plaket verilmesinin ardından program, sanatçı Ender Balkır'ın konseriyle sona erdi.
Programa Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ milletvekilleri Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
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