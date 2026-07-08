Elazığ'da 7 bin 200 dekar alanda kiraz hasadı devam ediyor

Elazığ'da 7 bin 200 dekar alanda üretimi yapılan kirazda hasat sürüyor.



Rakım, iklim ve toprak özellikleriyle kiraz yetiştiriciliğinde verim, kalite ve aroma açısından öne çıkan Elazığ'da, bu yıl yaklaşık 8 bin 500 ton rekolte bekleniyor.



Geçen yıl zirai dondan dolayı kiraz üretiminin neredeyse olmadığı kentte, bu yıl üreticiler bereketli bir hasat sezonu geçiriyor.



Yaklaşık 2 hafta önce başlayan kiraz hasadı devam ediyor.



Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ milletvekilleri Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı, İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen, Obuz köyünde düzenlenen kiraz hasadı etkinliğine katıldı.



Beraberindekilerle kiraz hasadı yapan Vali Hatipoğlu, daha sonra gazetecilere, Elazığ'ın çok sayıda tarım ürünü ile en güzel lezzetlerin sofralarla buluştuğu ülkenin en nadide illerinden biri olduğunu söyledi.



Keban ve Karakaya barajları ile Hazar Gölü'yle yarımada kimliği taşıyan kentin tarımsal üretim açısından elverişli şartlara sahip olduğunu ifade eden Hatipoğlu, şöyle konuştu:



"İlimizde kapama olarak yaklaşık 7 bin 200 dekar alanda 8 bin 500 ton civarında bir üretim yapılmakta. Bu iç pazarda tüm ülkeye kadar ulaşan bir lezzet haline geliyor. Biz hem tarım ürünlerinin çeşitlendirilmesi hem hayvancılığın daha modern bir şekilde yapılabilmesi için tarım teşkilatımız, paydaş kurumlarımız ve İl Özel İdaremiz ile tarımsal altyapımızı güçlendirmek için elimizden geleni bundan sonra da yapmaya çalışacağız. Fırat havzası hem enerji açısından hem de su kaynakları açısından ülkemizin en büyük zenginliklerinden biri. Bunun ülkemizde bir hasılaya dönüşüyor olması en büyük gurur kaynağımız."



AK Parti Elazığ Milletvekili Keleş de kentin tarımsal üretimiyle ülkeye zenginlik kattığını dile getirdi.



Geçen yıl zirai dondan dolayı tarımsal üretimde sıkıntılar meydana geldiğini anımsatan Keleş, "Çok şükür, bu yıl gerçekten iyi yağış aldık. Bahçeleri gördüğümüz zaman da gerçekten ağaçlar tamamen meyve dolu. Tarımla uğraşan çiftçilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

