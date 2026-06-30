Elazığ'da asayiş ve trafik uygulaması yapıldı
Elazığ'da polis ekiplerince asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi.
Elazığ'da polis ekiplerince asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte farklı noktalarda uygulama noktaları oluşturdu.
İl Emniyet Müdürü Aydın Karan'ın da katılımıyla İmam Efendi Bulvarı'nda gerçekleştirilen uygulamada ekipler, durdurdukları araçlarda arama yaptı ve sürücülerin evraklarını kontrol etti.
Ekipler ayrıca şüpheli kişilerin kimlik kontrollerini ve üst aramalarını gerçekleştirdi.
Kurallara uymayan sürücülere idari para cezası uygulanırken, 16 yaşındaki M.Ç'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 40 bin, araç sahibine de 40 bin lira olmak üzere toplam 80 bin lira idari para cezası kesildi.
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