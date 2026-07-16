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        Elazığ'da baraj gölüne giren genç boğuldu

        Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde baraj gölüne giren 18 yaşındaki genç boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 22:12 Güncelleme:
        Elazığ'da baraj gölüne giren genç boğuldu

        Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde baraj gölüne giren 18 yaşındaki genç boğuldu.

        Keban Baraj Gölü'nün Gülüşkür Köprüsü mevkisinde, babası ve kardeşiyle serinlemek amacıyla suya giren A.İ, bir süre sonra gözden kayboldu.

        Durumu fark eden yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıç ekipleri sevk edildi.

        AFAD ile emniyet ekiplerinin koordineli çalışması sonucu bulunan A.İ'nin cansız bedeni sudan çıkarıldı.

        A.İ'nin cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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