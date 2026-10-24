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        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Elazığ'da dev asayiş uygulaması: Eğlence mekanları, cadde ve sokaklar tek tek denetlendi Tatlıcıda görevli özel birey, sahadaki emniyet müdürünü fark edince dışarıya koşarak sarıldı

        Elazığ'da dev asayiş uygulaması: Eğlence mekanları, cadde ve sokaklar tek tek denetlendi Tatlıcıda görevli özel birey, sahadaki emniyet müdürünü fark edince dışarıya koşarak sarıldı

        Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde geniş kapsamlı asayiş uygulaması yapıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 00:29 Güncelleme:
        Elazığ'da dev asayiş uygulaması: Eğlence mekanları, cadde ve sokaklar tek tek denetlendi Tatlıcıda görevli özel birey, sahadaki emniyet müdürünü fark edince dışarıya koşarak sarıldı

        Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde geniş kapsamlı asayiş uygulaması yapıldı.

        Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla şehir merkezinde geniş kapsamlı bir asayiş uygulaması başlattı. Farklı şube müdürlüklerine bağlı çok sayıda personelin katılımıyla gerçekleştirilen şok denetimlerde, eğlence mekanları, ana caddeler ve ara sokaklar tek tek kontrol edildi. Ekipler tarafından şüpheli araçlar durdurularak arandı, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları yapıldı. Eş zamanlı olarak asayiş ve narkotik ekipleri, kent merkezindeki eğlence mekanları ve kafeleri denetleyerek ruhsat ve mevzuata uygunluk kontrolleri yürüttü. Uygulamaya katılarak çalışmaları sahada yakından takip eden Elazığ İl Emniyet Müdürü Aydın Karan, denetim noktalarını tek tek gezdi ve saha amirlerinden yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı. Denetimler esnasında bölgedeki esnaf ve vatandaşlarla da bir araya gelerek sohbet eden Emniyet Müdürü Karan, vatandaşların güvenlik ve asayişe dair talep ile beklentilerini dinledi.

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        Öte yandan, denetim noktalarını incelerken cadde üzerindeki bir tatlıcı dükkanına uğrayan Müdür Karan’ın "Benim adamım nerede?" diye sorması üzerine dışarı çıkan özel birey, koşarak Karan’a sarıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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