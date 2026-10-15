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        Elazığ'da dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

        Elazığ'da kendilerini başkomiser olarak tanıtarak 72 yaşındaki kişinin 1 milyon 537 bin 762 lirasını aldıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2026 - 17:34 Güncelleme:
        Elazığ'da dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

        Elazığ'da kendilerini başkomiser olarak tanıtarak 72 yaşındaki kişinin 1 milyon 537 bin 762 lirasını aldıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.

        Vali Numan Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 24 Eylül'de kendilerini başkomiser olarak tanıtarak Y.O'nun (72) banka hesabındaki 1 milyon 537 bin 762 lirasını alan 3 şüphelinin kimliğinin tespit edildiğini kaydetti.

        Hatipoğlu, Aydın, Konya ve Afyonkarahisar'da bulunduğu belirlenen şüphelilerin 7 Ekim'de düzenlenen operasyonla yakalanarak Elazığ'a getirildiğini, 9 Ekim'de sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandığını bildirdi.

        Telefonda kendisini polis, savcı veya asker olarak tanıtıp para isteyen dolandırıcılara itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayan Hatipoğlu, bu tür durumlarla karşılaşan vatandaşların telefonu kapatıp 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramalarını istedi.

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        Vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden yasa dışı faaliyetlerle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Hatipoğlu, vatandaşları bu tür dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olmaya çağırdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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