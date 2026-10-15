Elazığ'da dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
Elazığ'da kendilerini başkomiser olarak tanıtarak 72 yaşındaki kişinin 1 milyon 537 bin 762 lirasını aldıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.
Elazığ'da kendilerini başkomiser olarak tanıtarak 72 yaşındaki kişinin 1 milyon 537 bin 762 lirasını aldıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.
Vali Numan Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 24 Eylül'de kendilerini başkomiser olarak tanıtarak Y.O'nun (72) banka hesabındaki 1 milyon 537 bin 762 lirasını alan 3 şüphelinin kimliğinin tespit edildiğini kaydetti.
Hatipoğlu, Aydın, Konya ve Afyonkarahisar'da bulunduğu belirlenen şüphelilerin 7 Ekim'de düzenlenen operasyonla yakalanarak Elazığ'a getirildiğini, 9 Ekim'de sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandığını bildirdi.
Telefonda kendisini polis, savcı veya asker olarak tanıtıp para isteyen dolandırıcılara itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayan Hatipoğlu, bu tür durumlarla karşılaşan vatandaşların telefonu kapatıp 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramalarını istedi.
Vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden yasa dışı faaliyetlerle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Hatipoğlu, vatandaşları bu tür dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olmaya çağırdı.
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