Elazığ'da gölde kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı

Elazığ'da serinlemek için Hazar Gölü'ne girdikten sonra kaybolan 17 yaşındaki genç için ekipler arama çalışması başlattı.



Ailesi ile piknik yapmak için Diyarbakır'dan Elazığ merkeze bağlı Gölardı köyünün Hacı Ali mezrası mevkisine gelen Mehmet Ali Ateş (17) serinlemek için Hazar Gölü'ne girdi.



Gölde yüzen genç, bir süre sonra gözden kayboldu.



Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar, 112 Acil Sağlık, AFAD, Tunceli Jandarma Arama Kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Ekipler, kaybolan kişiyi bulmak için gölde ve kıyı şeridinde arama çalışması başlattı.

