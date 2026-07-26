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        Elazığ'da gölde kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı

        Elazığ'da serinlemek için Hazar Gölü'ne girdikten sonra kaybolan 17 yaşındaki genç için ekipler arama çalışması başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2026 - 22:34 Güncelleme:
        Elazığ'da gölde kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı

        Elazığ'da serinlemek için Hazar Gölü'ne girdikten sonra kaybolan 17 yaşındaki genç için ekipler arama çalışması başlattı.

        Ailesi ile piknik yapmak için Diyarbakır'dan Elazığ merkeze bağlı Gölardı köyünün Hacı Ali mezrası mevkisine gelen Mehmet Ali Ateş (17) serinlemek için Hazar Gölü'ne girdi.

        Gölde yüzen genç, bir süre sonra gözden kayboldu.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar, 112 Acil Sağlık, AFAD, Tunceli Jandarma Arama Kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, kaybolan kişiyi bulmak için gölde ve kıyı şeridinde arama çalışması başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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