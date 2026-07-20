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        Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 21:06 Güncelleme:
        Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Elazığ-Malatya kara yolunun Karaali köyü Çitili mezrası mevkisinde, B.Ç. idaresindeki 23 FL 949 plakalı otomobil, M.G'nin kullandığı 77 ABY 953 plakalı otomobil ile çarpıştı.

        Kazada, araçlardaki 5 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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