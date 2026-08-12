Elazığ'da "İl Afet Risk Azaltma Planı 2. Dönem Hazırlık Çalıştayı" yapıldı

Elazığ'da, Vali Numan Hatipoğlu başkanlığında "İl Afet Risk Azaltma Planı 2. Dönem Hazırlık Çalıştayı" düzenlendi.

Hatipoğlu, Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki çalıştayda, afet risklerinin azaltılmasında kurumlar arası koordinasyonun önemine işaret etti.

Elazığ'da kurum müdürlerinin deprem senaryoları kapsamında AFAD'da toplanmasına yönelik tatbikatlar yaptıklarını belirten Hatipoğlu, bu çalışmalarla kurumların afet anındaki reflekslerini ölçtüklerini ifade etti. Bu çerçevede kentte olası bir depremde trafik yoğunluğu nedeniyle bazı kurum yöneticilerinin bölgeye ulaşmasının uzun sürdüğünü dile getiren Hatipoğlu, bu problemi çözmek zorunda olduklarını söyledi.

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6 Şubat 2023'teki depremler sonrasında edinilen tecrübelerin afetlere hazırlığın önemini ortaya koyduğunu belirten Hatipoğlu, şöyle dedi:

"Biz millet olarak kriz anında çok iyi organize oluyoruz. Gerçekten benim de bir parçası olduğum o koordinatörlük zamanı itibarıyla da ifade ediyorum. Tokat'tan Gölbaşı'na, Elazığ'dan Malatya'ya adeta bir köprü oluştu. Buradan ekmek Malatya'ya gitti. Deprem zamanında hiç kimsenin bir şey söylemesine gerek kalmadı. İşte onun için 'ordu-millet' özelliği diyorum. Örgütlenebilme, organize olabilme becerisi çok yüksek bir milletiz ama bunun için krizi beklememek gerekiyor. Şu anda bir şeyler yapmak gerekiyor. Biz de bu anlamda kurumları daha aktif hale getirmek için çalışıyoruz. Yani buradaki her kurumun katılımı son derece önemli."

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Hatipoğlu, kentteki kamu binalarının önemli bölümünün iyileştirildiğini, bu kapsamdaki çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Konuşmanın ardından alanında uzman akademisyenler sunum yaptı.

Çalıştaya, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ümit Durmaz, Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Sabuncu, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Doğan, kaymakamlar, akademisyenler, kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.