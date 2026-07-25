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        Elazığ'da iş yerinde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

        Elazığ'ın Yazıkonak beldesinde yangın çıkan lastikçi dükkanı kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2026 - 16:12 Güncelleme:
        Elazığ'da iş yerinde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

        Elazığ'ın Yazıkonak beldesinde yangın çıkan lastikçi dükkanı kullanılamaz hale geldi.

        Bingöl Caddesi'ndeki lastikçi dükkanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm iş yerini sardı.


        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.


        Dumandan etkilenen 4 kişiye olay yerine yönlendirilen ambulansta müdahale edildi.

        Yangın sonucu iş yeri kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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