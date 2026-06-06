Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Elazığ'da Keban Barajı'nda su tahliyesinin ardından kapaklar kapatıldı

        Elazığ'da Keban Barajı'nda su tahliyesinin ardından kapaklar kapatıldı

        Elazığ'ın Keban ilçesinde Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin (HES) 7 yıl aradan sonra açılan 6 tahliye kapağı kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 12:58 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da Keban Barajı'nda su tahliyesinin ardından kapaklar kapatıldı

        Elazığ'ın Keban ilçesinde Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin (HES) 7 yıl aradan sonra açılan 6 tahliye kapağı kapatıldı.

        Fırat Nehri üzerinde 9 Eylül 1974'te işletmeye alınan toplam 8 ünitesiyle 1330 megavat kurulu güce sahip Keban Barajı ve HES'te, bölgede etkili olan yoğun yağışlar ve kar erimeleri nedeniyle rezervuara yüksek debili su girişi yaşanması üzerine 7 yıl aradan sonra 11 Mayıs'ta açılan 6 kapaktan su tahliye işlemi gerçekleştirildi.

        Devlet Su İşleri (DSİ) 9. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında barajda su kotunun maksimum seviyeye yaklaşması nedeniyle olası taşkın riskine karşı açılan ve su tahliyesi yapılan kapaklar dün akşam kapatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tepki çeken fıkranın ardından Rahmi Koç'a soruşturma
        Tepki çeken fıkranın ardından Rahmi Koç'a soruşturma
        Römorkun kapağını açacaktı... Tonlarca gübre üzerine düştü!
        Römorkun kapağını açacaktı... Tonlarca gübre üzerine düştü!
        Fenerbahçe'de kongrede gerginlik!
        Fenerbahçe'de kongrede gerginlik!
        Fenerbahçe'de seçim heyecanı!
        Fenerbahçe'de seçim heyecanı!
        Caddenin ortasında kanlı hesaplaşma!
        Caddenin ortasında kanlı hesaplaşma!
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        'Yasak aşk' iddiasıyla çifte cinayette flaş gelişme!
        'Yasak aşk' iddiasıyla çifte cinayette flaş gelişme!
        Bizim Çocuklar'ın rakibi Venezuela!
        Bizim Çocuklar'ın rakibi Venezuela!
        250 bin euro'luk nafaka talebine ret
        250 bin euro'luk nafaka talebine ret
        Farklı olan dinozor hangisi?
        Farklı olan dinozor hangisi?
        Aşk itirafı
        Aşk itirafı
        Ozan Güven'in oyunları iptal edildi
        Ozan Güven'in oyunları iptal edildi
        Yaşamadığı acı kalmadı! Torunları için ayakta
        Yaşamadığı acı kalmadı! Torunları için ayakta
        15 yıldır yatağa hasretti! Artık sevinçten ağlıyor
        15 yıldır yatağa hasretti! Artık sevinçten ağlıyor
        Sinemada yaz sezonu başlıyor!
        Sinemada yaz sezonu başlıyor!
        Kimler kısmi emekli olabilir?
        Kimler kısmi emekli olabilir?
        Önce abla sonra kardeş... 11 yıl sonra ağlatan kader!
        Önce abla sonra kardeş... 11 yıl sonra ağlatan kader!
        İddia: İsrail, ABD'ye yönelik casusluk faaliyetini artırdı
        İddia: İsrail, ABD'ye yönelik casusluk faaliyetini artırdı
        Kıyafet deyip geçmeyin!
        Kıyafet deyip geçmeyin!
        Dünya Kupası çalışanları greve gidiyor
        Dünya Kupası çalışanları greve gidiyor

        Benzer Haberler

        Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı
        Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı
        Ceza İnfaz Personeli Günü törenle kutlandı
        Ceza İnfaz Personeli Günü törenle kutlandı
        Başkan Alan: "İllerimizin büyümesi adına çalışmalarımızı sürdürmeye devam e...
        Başkan Alan: "İllerimizin büyümesi adına çalışmalarımızı sürdürmeye devam e...
        Hurda ve atık malzemeler enstrüman oldu Atık nallar sanat eserine dönüştü
        Hurda ve atık malzemeler enstrüman oldu Atık nallar sanat eserine dönüştü
        Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı
        Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı
        Kursiyerler 4 bin yıllık tarihi Harput Kalesi'ni amigurumi ile ördü
        Kursiyerler 4 bin yıllık tarihi Harput Kalesi'ni amigurumi ile ördü