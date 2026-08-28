Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Elazığ'da minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Elazığ'da minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Elazığ'da minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 15:38 Güncelleme:
        Elazığ'da minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Elazığ'da minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

        R.D. yönetimindeki 23 EZ 836 plakalı minibüs, Elazığ-Keban kara yolu Cip köyü mevkisinde B.K'nin kullandığı 34 FOP 20 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Minibüs, daha sonra yolun kenarında bulunan akaryakıt istasyonunun​​​​​​​ tabelasına çarptı.

        Kazada 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        3 kardeşin sır ölümünde yeni bulgular!
        3 kardeşin sır ölümünde yeni bulgular!
        12 yaşındaki çocuğa rekor tazminat
        12 yaşındaki çocuğa rekor tazminat
        Bugün Ne Oldu? 28 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 28 Ağustos 2026 haberleri
        Taşla saldırdığı TIR şoförü, otomobili önüne katıp kaçtı!
        Taşla saldırdığı TIR şoförü, otomobili önüne katıp kaçtı!
        Tolga Akış tutuklandı
        Tolga Akış tutuklandı
        38 dosyadan aranıyordu! "Ponzi Mine" yakalandı!
        38 dosyadan aranıyordu! "Ponzi Mine" yakalandı!
        Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu
        Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu
        İETT otobüsü kaza yaptı
        İETT otobüsü kaza yaptı
        Trabzonspor'un rakipleri belli oldu
        Trabzonspor'un rakipleri belli oldu
        Sanayiye 250 milyar liralık finansman paketi
        Sanayiye 250 milyar liralık finansman paketi
        MEB açıkladı! Uyum sürecinde velilere idari izin
        MEB açıkladı! Uyum sürecinde velilere idari izin
        Nepal'de peş peşe felaketler: Can kaybı yükseliyor!
        Nepal'de peş peşe felaketler: Can kaybı yükseliyor!
        Oppong F.Bahçe için İstanbul'a geldi!
        Oppong F.Bahçe için İstanbul'a geldi!
        "Bosna kasabı" Mladic'in kanlı geçmişi
        "Bosna kasabı" Mladic'in kanlı geçmişi
        "Bosna kasabı" Mladic'e üst düzey devlet töreni
        "Bosna kasabı" Mladic'e üst düzey devlet töreni
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Makarna sevenler dikkat!
        Makarna sevenler dikkat!
        "Adnan'ı Kenan, beni Serenay oynasın"
        "Adnan'ı Kenan, beni Serenay oynasın"
        Roma Oosterwolde'den vazgeçti!
        Roma Oosterwolde'den vazgeçti!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Elazığ'da minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı Yerde yatan çocu...
        Elazığ'da minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı Yerde yatan çocu...
        Fırat EDAŞ'ın muhtar buluşmaları başladı
        Fırat EDAŞ'ın muhtar buluşmaları başladı
        Elazığspor'un konuğu Malatya Yeşilyurtspor
        Elazığspor'un konuğu Malatya Yeşilyurtspor
        Elazığ su topunda gücünü gösteriyor
        Elazığ su topunda gücünü gösteriyor
        Elazığ'da otomobilin çarptığı şahıs yaralandı
        Elazığ'da otomobilin çarptığı şahıs yaralandı
        Kovancılar Öğretmenevi'nde buzdolabı yangına neden oldu: 5 kişi dumandan et...
        Kovancılar Öğretmenevi'nde buzdolabı yangına neden oldu: 5 kişi dumandan et...