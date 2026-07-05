Elazığ'da örtü yangını söndürüldü

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü. Yenice köyü kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan örtü yangını rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

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