Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Elazığ'da otomobil ile taksinin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Elazığ'da otomobil ile taksinin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Elazığ'da otomobil ile taksinin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2026 - 15:21 Güncelleme:
        Elazığ'da otomobil ile taksinin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Elazığ'da otomobil ile taksinin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Sürsürü Mahallesi Mehmet Cemiloğlu Caddesi'nde, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 23 ADE 245 plakalı otomobil ile 23 T 0351 plakalı taksi çarpıştı.

        Kazada, taksideki sürücü ve yolcu ile otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Alper Çelik'in etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        Alper Çelik'in etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        ABD ve İran arasındaki çatışmalar Körfez'e sıçradı
        ABD ve İran arasındaki çatışmalar Körfez'e sıçradı
        1 top dondurmayı 400 TL'ye satmışlar
        1 top dondurmayı 400 TL'ye satmışlar
        İçişleri Bakanlığı'ndan 'motosiklet' düzenlemesi
        İçişleri Bakanlığı'ndan 'motosiklet' düzenlemesi
        Schalke 04'ten Musaba'ya kanca!
        Schalke 04'ten Musaba'ya kanca!
        İşte İstanbul'da denize girilebilecek 'mükemmel' kalitedeki 67 yer
        İşte İstanbul'da denize girilebilecek 'mükemmel' kalitedeki 67 yer
        "Sahipsiz sokak hayvanlarının yüzde 92'si barınaklarda"
        "Sahipsiz sokak hayvanlarının yüzde 92'si barınaklarda"
        Galatasaray'da gündem Gleison Bremer!
        Galatasaray'da gündem Gleison Bremer!
        17 günde 33 milyon ambalaj
        17 günde 33 milyon ambalaj
        Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni detaylar!
        Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni detaylar!
        Sapanca Gölü'nde görülen 'pamuksu' maddenin sırrı çözüldü
        Sapanca Gölü'nde görülen 'pamuksu' maddenin sırrı çözüldü
        Havlulu önlem
        Havlulu önlem
        Yangın ünlülerin evine ulaştı
        Yangın ünlülerin evine ulaştı
        Elon Musk'ın SpaceX'i piyasada çakıldı
        Elon Musk'ın SpaceX'i piyasada çakıldı
        Suda hünerlerini sergiledi
        Suda hünerlerini sergiledi
        Evliliklerde "DINK" trendi
        Evliliklerde "DINK" trendi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Keşke ellerin kırılsaydı!"
        "Keşke ellerin kırılsaydı!"
        Hiç pembe kar gördünüz mü?
        Hiç pembe kar gördünüz mü?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Elazığ'da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
        Elazığ'da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
        Elazığ'da trafik kazası: 6 yaralı
        Elazığ'da trafik kazası: 6 yaralı
        Ege ve Akdeniz sahillerini aratmayan görüntüler: Doğu'nun saklı denizi tati...
        Ege ve Akdeniz sahillerini aratmayan görüntüler: Doğu'nun saklı denizi tati...
        Bu kez hastaya değil, kediye müdahale
        Bu kez hastaya değil, kediye müdahale
        Yüzmeyi öğrenmek için başladı, kırık parmakla dünya üçüncüsü oldu Zeynep Av...
        Yüzmeyi öğrenmek için başladı, kırık parmakla dünya üçüncüsü oldu Zeynep Av...
        Elazığspor'da imza töreni düzenlendi
        Elazığspor'da imza töreni düzenlendi