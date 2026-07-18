Elazığ'da otomobil ile taksinin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Elazığ'da otomobil ile taksinin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.



Sürsürü Mahallesi Mehmet Cemiloğlu Caddesi'nde, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 23 ADE 245 plakalı otomobil ile 23 T 0351 plakalı taksi çarpıştı.



Kazada, taksideki sürücü ve yolcu ile otomobildeki 4 kişi yaralandı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

