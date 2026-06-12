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        Elazığ'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü

        Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 12:01 Güncelleme:
        Elazığ'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü

        Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Fatih Mahallesi'nde seyir halindeki bir otomobilin motor bölümünden duman yükseldiğini fark eden sürücü, aracı durdurarak itfaiyeden yardım istedi.

        İhbar üzerine olay yerine Kovancılar Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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