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        Elazığ'da otomobilin çarptığı bisikletteki 3 çocuk yaralandı

        Elazığ'da otomobilin bisiklete çarpması sonucu 3 çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2026 - 16:22 Güncelleme:
        Elazığ'da otomobilin çarptığı bisikletteki 3 çocuk yaralandı

        Elazığ'da otomobilin bisiklete çarpması sonucu 3 çocuk yaralandı.

        Y.K'nin kullandığı 23 AJ 035 plakalı otomobil, Ulukent Mahallesi Kaptanı Derya Sokak'ta, yola çıkan bisiklete çarptı.

        Kazada bisikletteki 3 çocuk yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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