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        Elazığ'da polis ekipleri öğrencileri LGS sınavına yetiştirdi

        Elazığ'da öğrenciler, polis ekiplerince Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yetiştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 14:20 Güncelleme:
        Elazığ'da polis ekipleri öğrencileri LGS sınavına yetiştirdi

        Elazığ'da öğrenciler, polis ekiplerince Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yetiştirildi.

        Kentte Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılan LGS sınavına giriş belgesini unutan, kaybeden ya da sınava geç kalan bazı öğrenciler, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli ekiplerden yardım istedi.

        Motorize ekipler, öğrencileri gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra sınava girecekleri okullara yetiştirdi.

        Öğrenciler, polis ekiplerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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