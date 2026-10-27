Elazığ'da şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Elazığ'ın Maden ilçesinde kamyonun şarampole devrildiği kazada sürücü yaralandı.
Giriş: 27.10.2026 - 10:42 Güncelleme:
Elazığ'ın Maden ilçesinde kamyonun şarampole devrildiği kazada sürücü yaralandı.
Ü.Ü. yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen kamyon, Kartaldere köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta sıkışan sürücü, AFAD ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralı, sağlık ekiplerince kentteki bir hastaneye kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ