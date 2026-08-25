Elazığ'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Elazığ'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Giriş: 25.08.2026 - 17:10 Güncelleme:
Elazığ'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Aksaray Mahallesi Ceylan Sokak'ta, D.B. (28), kimliği henüz belirlenemeyen zanlının silahlı saldırısına uğradı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Saldırıda yaralanan D.B. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis, olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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