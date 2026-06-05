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        Elazığ'da "Türkiye Çevre Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi

        Elazığ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce, "Türkiye Çevre Haftası" kapsamında "Dünya Bize Emanet" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 21:43 Güncelleme:
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        Elazığ'da "Türkiye Çevre Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi

        Elazığ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce, "Türkiye Çevre Haftası" kapsamında "Dünya Bize Emanet" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kültür Mahallesi'ndeki Kültür Park'ta düzenlenen programda, Elektronik Atık ve Mavi Kapak Toplama Kampanyası'na katılanlar arasında çekiliş yapılarak çeşitli ödüller verildi.

        Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, programda yaptığı konuşmada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının çevre sorunlarıyla mücadele kapsamında önemli çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

        Çevrenin geçmişten miras alınan ve gelecek nesillere bırakılacak bir emanet olduğunu belirten Hatipoğlu, şunları kaydetti:

        "Çevre bize hazır bulunmuş değil. Geçmişten bize miras olan ve geleceğe bırakacağımız bir yer. Dolayısıyla da dünyayı evimiz olarak görüp buna uygun olarak politikalarımızı, projelerimizi belirlememiz gerekiyor. Dünyada kapitalizmin dayattığı artık tüketim çılgınlığının bir sonucu olarak plastik dağlardan neredeyse bir okyanus oluşuyor. Onun dışında pek çok çevre sorunuyla karşı karşıya kalabiliyoruz. Dolayısıyla da yepyeni bir vizyon ve çevre anlayışı içerisinde hareket etmemiz lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın eşleri tarafından başlatılan Sıfır Atık vizyonu doğrultusunda ülkemiz çok hızlı bir gelişim gösteriyor. Bu anlamda biz de kırsal dahil olmak üzere Elazığ'da bu sorunu çözmeyle ilgili olarak tüm belediyelerimizle iş birliği içerisinde çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Sıfır Atık vizyonu artık dünyanın da sahiplendiği ve benimsediği bir proje haline dönüştü ve tüm dünyada yankı buldu. Biz tüketim çılgınlığının bize dayattığı hususları değil, artık kendi gündemimizle, tasarrufumuzla yepyeni bir vizyon geliştirmek zorundayız."

        Kamusal alanların temiz tutulmasının önemine vurgu yapan Hatipoğlu, vatandaşları çevre konusunda daha duyarlı olmaya davet etti.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Fatih Önalan da Türkiye Çevre Haftası'nın çevrenin korunması konusunda toplumsal farkındalığın artırılması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinasyonunda çevre alanında önemli çalışmalar yürütüldüğünü belirten Önalan, 15 Nisan-30 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Mavi Kapak ve Elektronik Atık Kampanyası'na yoğun ilgi gösterildiğini belirtti.

        Program kapsamında Elazığ Hipodromu'nda atıklardan yapılan "Nala Senfoni Orkestrası" da sergilendi.

        Etkinlik, sanatçılar Emrah Güllü ve Oktay Gürtük'ün konseriyle sona erdi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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