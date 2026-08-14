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        Elazığ'da üç aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Elazığ'da üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 23:12 Güncelleme:
        Elazığ'da üç aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Elazığ'da üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        M.Ü'nün kullandığı 06 GHD 30 plakalı otomobil, Ö.K. yönetimindeki 23 LH 065 plakalı otomobil ve M.K. idaresindeki 23 FR 480 plakalı traktör, Nail Bey Mahallesi Şehit İdris Doğan Caddesi'nde çarpıştı.

        Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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