Elazığ'da yağma suçuna yönelik operasyonda 3 şüpheli tutuklandı

Elazığ merkezli 4 ilde yağma suçuna yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.



Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzzet Paşa Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinin kurşunlanması ve nitelikli yağma olayına karıştıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.



Bu kapsamda ekipler, Elazığ, Muğla, Şanlıurfa ve Adana'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 6'sı ise savcılıkça salıverildi.



Soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu belirlenen 2 şüphelinin cezaevinde tutuklu bulunduğu tespit edildi.



Öte yandan, motosikletteki 2 şüpheliden birinin tabancayla iş yerine ateş açması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

