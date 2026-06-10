Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Elazığ'da yağma suçuna yönelik operasyonda 3 şüpheli tutuklandı

        Elazığ'da yağma suçuna yönelik operasyonda 3 şüpheli tutuklandı

        Elazığ merkezli 4 ilde yağma suçuna yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 21:01 Güncelleme:
        Elazığ'da yağma suçuna yönelik operasyonda 3 şüpheli tutuklandı

        Elazığ merkezli 4 ilde yağma suçuna yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzzet Paşa Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinin kurşunlanması ve nitelikli yağma olayına karıştıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda ekipler, Elazığ, Muğla, Şanlıurfa ve Adana'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 6'sı ise savcılıkça salıverildi.

        Soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu belirlenen 2 şüphelinin cezaevinde tutuklu bulunduğu tespit edildi.

        Öte yandan, motosikletteki 2 şüpheliden birinin tabancayla iş yerine ateş açması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakanlıktan BYD'ye dair açıklama
        Bakanlıktan BYD'ye dair açıklama
        ABD Başkanı: İran'a saldıracağız
        ABD Başkanı: İran'a saldıracağız
        CHP'de 9 vekilin ihracı istendi
        CHP'de 9 vekilin ihracı istendi
        "Katliamcı şebekeye kimse inanmıyor"
        "Katliamcı şebekeye kimse inanmıyor"
        "Hayati altyapıları hedef alma tehdidi çaresizliğin göstergesidir"
        "Hayati altyapıları hedef alma tehdidi çaresizliğin göstergesidir"
        En düşük emekli maaşına zam geliyor: 23 bin 880 TL olması bekleniyor
        En düşük emekli maaşına zam geliyor: 23 bin 880 TL olması bekleniyor
        "Hedefim kupayı getirmek"
        "Hedefim kupayı getirmek"
        Netanyahu'nun sözlerine tepki yağdı
        Netanyahu'nun sözlerine tepki yağdı
        Aynur Kanbur cinayetinde yeni detaylar! Katili kargocu kılığında geldi!
        Aynur Kanbur cinayetinde yeni detaylar! Katili kargocu kılığında geldi!
        Altında tahminler yeniden şekilleniyor
        Altında tahminler yeniden şekilleniyor
        Özcan hakkında nitelikli saldırı soruşturması
        Özcan hakkında nitelikli saldırı soruşturması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bugün Ne Oldu? 10 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 10 Haziran 2026 haberleri
        Icardi'den 2 yıllık talep!
        Icardi'den 2 yıllık talep!
        5 çocuk annesi Fatma nasıl koca katili oldu? Mahkemede kan dondurdu!
        5 çocuk annesi Fatma nasıl koca katili oldu? Mahkemede kan dondurdu!
        Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım mazbatayı aldı!
        Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım mazbatayı aldı!
        Eşiyle tartışan goril Kiyomasa düşünceli tavırlarıyla viral oldu
        Eşiyle tartışan goril Kiyomasa düşünceli tavırlarıyla viral oldu
        Eski nişanlıdan yeni açıklama
        Eski nişanlıdan yeni açıklama
        Dünya Kupası'nın unutulmaz orta sahaları!
        Dünya Kupası'nın unutulmaz orta sahaları!
        Kontenjan arttı ama onlar dışarıda kaldı!
        Kontenjan arttı ama onlar dışarıda kaldı!

        Benzer Haberler

        Kontrolsüzce yola çıkan otomobil kazaya neden oldu
        Kontrolsüzce yola çıkan otomobil kazaya neden oldu
        Elazığ merkezli 4 ilde operasyon: 4 tutuklama
        Elazığ merkezli 4 ilde operasyon: 4 tutuklama
        Keban'da yıl sonu sergisi açıldı
        Keban'da yıl sonu sergisi açıldı
        Elazığ'da süne sürveyi ve CBS çalışmaları sahada değerlendirildi
        Elazığ'da süne sürveyi ve CBS çalışmaları sahada değerlendirildi
        Elazığ'da iş sağlığı ve güvenliği eğitimi
        Elazığ'da iş sağlığı ve güvenliği eğitimi
        Slovakya'dan Elazığ'a iki Avrupa şampiyonluğu
        Slovakya'dan Elazığ'a iki Avrupa şampiyonluğu