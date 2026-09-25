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        Elazığ'da yangına müdahale eden itfaiye eri namazını aracın üzerinde kıldı

        Elazığ'da arazi yangınına müdahale eden itfaiye eri, yangının kontrol altına alınmasının ardından namazını itfaiye aracının üzerinde kıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2026 - 19:19 Güncelleme:
        Elazığ'da yangına müdahale eden itfaiye eri namazını aracın üzerinde kıldı

        Elazığ'da arazi yangınına müdahale eden itfaiye eri, yangının kontrol altına alınmasının ardından namazını itfaiye aracının üzerinde kıldı.

        Elazığ Belediyesi İtfaiye ekipleri, Aşağıdemirtaş köyü mevkisinde çıkan arazi yangınına müdahale etti.

        Yangını kısa sürede kontrol altına alan ekipte görevli bir itfaiye eri, ikindi namazı vaktinin geçmek üzere olduğunu fark etti.

        Çevrede uygun zemin bulamayan itfaiye eri, namazını itfaiye aracının üzerinde kıldı.

        O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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