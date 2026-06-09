Elazığ'da yüzlerce güvercin yem üretim tesisinin çatısını mesken tuttu

Elazığ'da, bir yem üretim tesisinin çatısı yüzlerce güvercinin buluşma noktası oldu. Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde faaliyet gösteren bir tesisinin çatısına konan güvercinler, üretim sırasında dökülen yemlerle karınlarını doyurma imkanı buluyor. Tesisin etrafında uçuşan ve çatının oluk kısmında yan yana dizilen yüzlerce güvercin, güzel görsel oluşturuyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.