Elazığ'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Elazığ'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Zübeyde Hanım Caddesi'nde 4 aracın çarpıştığı kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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