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        Elazığ'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Elazığ'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 20:14 Güncelleme:
        Elazığ'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Elazığ'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Zübeyde Hanım Caddesi'nde 4 aracın çarpıştığı kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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