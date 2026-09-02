Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Elazığlı güreşçiler, Uluslararası Levent Kanyonu Güreş Şampiyonası'nda dereceler elde etti

        Elazığlı güreşçiler, Uluslararası Levent Kanyonu Güreş Şampiyonası'nda dereceler elde etti

        Elazığlı güreşçiler, Malatya'da düzenlenen Uluslararası Levent Kanyonu Güreş Şampiyonası'nda farklı kategorilerde dereceler kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2026 - 13:26 Güncelleme:
        Elazığlı güreşçiler, Uluslararası Levent Kanyonu Güreş Şampiyonası'nda dereceler elde etti

        Elazığlı güreşçiler, Malatya'da düzenlenen Uluslararası Levent Kanyonu Güreş Şampiyonası'nda farklı kategorilerde dereceler kazandı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 27-30 Ağustos'ta 12 ülkeden 1000'den fazla sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyonda, Türkiye'yi temsil eden güreşçilerin minderde derece elde etmek için mücadele ettiği belirtildi.

        Şampiyonada, müsabakalara katılan Elazığlı sporculardan, U15 kategorisinde 75 kiloda Abdulkadir Çelik ikinci, U10 kategorisinde Ahmet Ekici ile U11 kategorisinde 48 kiloda M. Kerem Zengin üçüncülük elde ettiği belirtilen açıklamada, U20 kategorisinde de 82 kiloda Ömer Faruk Dağhan'ın beşinci olduğu kaydedildi.

        REKLAM

        Açıklamada, başarı gösteren sporcular ve antrenörler tebrik edilerek, şu ifadelere yer verildi:

        "Genç güreşçilerimizin uluslararası düzeyde elde ettikleri başarılar bizleri gururlandırmaktadır. Sporcularımızın yetişmesinde emeği bulunan antrenörlerimize, kulüplerimize ve ailelerimize teşekkür ediyor, genç sporcularımızın başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan dönüşü açıklamalar
        Silivri'de iki gemi çarpıştı! Bir gemideki personelle iletişim yok
        Silivri'de iki gemi çarpıştı! Bir gemideki personelle iletişim yok
        Marmara'da 2 gemi çarpıştı
        Marmara'da 2 gemi çarpıştı
        Denizaltındaki İHA: Rov araçları
        Denizaltındaki İHA: Rov araçları
        Girne'de batan gemiye ulaşıldı
        Girne'de batan gemiye ulaşıldı
        Beşiktaş, Nicolas Raskin ile anlaşmaya yakın!
        Beşiktaş, Nicolas Raskin ile anlaşmaya yakın!
        Melih Gökçek ifadeye çağrıldı
        Melih Gökçek ifadeye çağrıldı
        Premier Lig'de transfer çılgınlığı!
        Premier Lig'de transfer çılgınlığı!
        İstanbul Havalimanı'nın 4. pisti için geri sayım
        İstanbul Havalimanı'nın 4. pisti için geri sayım
        Seri katil! Fethi Dağlı’nın üçüncü cinayeti de ortaya çıktı
        Seri katil! Fethi Dağlı’nın üçüncü cinayeti de ortaya çıktı
        Fahriye'den manidar paylaşımlar
        Fahriye'den manidar paylaşımlar
        Ağustos'ta en çok hangi markalar satıldı?
        Ağustos'ta en çok hangi markalar satıldı?
        Kadıköy'de 31 milyar liralık derbi!
        Kadıköy'de 31 milyar liralık derbi!
        Hiç tanımadığı adamı bıçakladı, yakalanınca "Game Over" deyip teslim oldu
        Hiç tanımadığı adamı bıçakladı, yakalanınca "Game Over" deyip teslim oldu
        Eylülde akıllı telefon yağmuru
        Eylülde akıllı telefon yağmuru
        Son bekar tatili
        Son bekar tatili
        Bitshiabu, Galatasaray için İstanbul'da!
        Bitshiabu, Galatasaray için İstanbul'da!
        "Süreci atlattım"
        "Süreci atlattım"
        Can yeleğini çıkarıp kızına giydirdi, kendisi dalgalara kapıldı!
        Can yeleğini çıkarıp kızına giydirdi, kendisi dalgalara kapıldı!
        Çocuklar için zayıflama ilacı dönemi
        Çocuklar için zayıflama ilacı dönemi

        Benzer Haberler

        Danışanların hazırladığı konser, hastanede duygu dolu anlar yaşattı
        Danışanların hazırladığı konser, hastanede duygu dolu anlar yaşattı
        Elazığ'da otizm farkındalık eğitimi
        Elazığ'da otizm farkındalık eğitimi
        Elazığ'da Narkorehber ve En İyi Narkotik Polisi Anne semineri
        Elazığ'da Narkorehber ve En İyi Narkotik Polisi Anne semineri
        Elazığ Valiliği ağustos ayı asayiş ve güvenlik verilerini paylaştı
        Elazığ Valiliği ağustos ayı asayiş ve güvenlik verilerini paylaştı
        Elazığ'da asayiş uygulamaları: Bin 489 şahıs yakalandı
        Elazığ'da asayiş uygulamaları: Bin 489 şahıs yakalandı
        Elazığ'da konteyner üretim tesisinde yangın
        Elazığ'da konteyner üretim tesisinde yangın