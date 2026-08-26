GÜNCELLEME - Elazığ'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Elazığ'da bir fabrikada çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 5 işçi hafif yaralandı.

Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren, yalıtım malzemesi üreten bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesine TOMA'lar da destek veriyor.

Öte yandan, yangın nedeniyle yükselen duman, kentin birçok noktasından görülüyor.

Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti milletvekilleri Prof. Dr. Erol Keleş, Ejder Açıkkapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Emniyet Müdürü Aydın Karan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Elazığ OSB Başkanı Suat Öztürk de fabrikanın bulunduğu bölgeye gelerek, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

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Vali Hatipoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, fabrikada çıkan yangına ilde tüm imkanlarla müdahale edildiğini belirtti.

Hatipoğlu, "İlk tespitlere göre 5 işçimiz hafif düzeyde yaralandı, gerekli tedavileri sürdürülüyor. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

Yangına ilişkin yoğun bir dumanın da söz konusu olduğunu ifade eden Hatipoğlu, "Hem belediyemizin hem OSB'nin hem de civardaki beldelerde bulunan itfaiye ekipleri olay yerinde. Emniyetimizin, jandarmamızın, Orman İşletme Müdürlüğünün araçları da yangına müdahale ediyor. Müteahhitlere ait su araçları da bölgede. Yangını söndürmek için gayret içerisindeler. Yangının farklı fabrikalara sirayet etmemesi için gerekli tedbirleri itfaiyemiz almış durumda." diye konuştu.