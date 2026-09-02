GÜNCELLEME - Elazığ'da ormana sıçrayan yangın söndürüldü

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 2 helikopter, Elazığ Orman Bölge Müdürlüğünden 61 personel, 6 arazöz ve 5 ilk müdahale aracı ile itfaiye ve jandarma ekipleri yangına müdahale etti.

Hamzalı köyü mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan örtü yangını, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

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