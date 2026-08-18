HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan Elazığ'da konuştu:

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, "İnşallah bir daha geri dönülmemek üzere 'Terörsüz Türkiye'de başarılı bir süreci gerçekleştirmiş olacağız. Bu konuda HAK-İŞ olarak desteğimizi devam ettireceğiz." dedi.

Arslan, Hizmet-İş Sendikası Elazığ Şubesini ziyaretinde yaptığı konuşmada, HAK-İŞ'in Elazığ'da önemli bir potansiyele sahip olduğunu, başta yerel yönetimler ve sağlık olmak üzere tarım, orman ve diğer iş kollarında sendikalarının faaliyet gösterdiğini söyledi.

Elazığ'ın da deprem bölgesinde yer aldığını ve tedbirler alınması gerektiğini belirten Arslan, şunları kaydetti:

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"İnşallah bu acıları, bu depremleri bir daha yaşamayız. Deprem değil inşaat, bina öldürür diye bir kural var. Elazığ'ımız hemen hemen büyük ölçüde yenilendi. Ancak yine de depremlerin bu bölgede eksik olmadığını biliyoruz. Yeni depremlere karşı dayanıklı binalar yapmak, altyapımızı ona göre oluşturmak ve bu tür acıların bir daha yaşanmaması için gerekli tedbirleri almak gerekiyor. Deprem gerçekten hepimizin hayatını, geleceğini doğrudan etkileyen büyük bir felaket. Bu felaketleri bir daha yaşamak istemiyoruz."

Arslan, ülkede sendikaların üye sayılarına dikkati çekerek, "Türkiye'de işçi sendikalarının üye sayılarına ilişkin son istatistiklerde HAK-İŞ üye sayısını en fazla artıran konfederasyon oldu." dedi.

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İş hayatının sorunlarına ilişkin çalışmalar yaptıklarını ifade eden Arslan, "Türkiye gelişiyor ve büyüyor. Türkiye her alanda kendisini daha da geliştirmeye çalışıyor. Ancak adaletli bir vergi sistemimiz ne yazık ki yok. Türkiye'nin ivedilikle bir vergi reformuna ihtiyacı var." diye konuştu.

Arslan, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un TBMM Genel Kurulunda "rekor" sayıda oyla yasalaştığına vurgu yaparak, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koydukları irade parlamentoda geniş bir yankı buldu. Bu destekle birlikte inşallah terörün sonunu hep beraber getireceğiz. Terör bu ülkeye çok şey kaybettirdi. Parlamentoda büyük bir çoğunlukla 'Terörsüz Türkiye' konusunda tarihimizin en büyük reformuna imza atmış olduk. İnşallah bir daha geri dönülmemek üzere 'Terörsüz Türkiye'de başarılı bir süreci gerçekleştirmiş olacağız. Bu konuda HAK-İŞ olarak desteğimizi devam ettireceğiz."